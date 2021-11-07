عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تباينت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021، بينما ارتفعت بيتكوين 0.76%، قفز سعر عملة بينانس كوين 7.39%.



وفي تقرير نشره موقع ”إنسايدر“ الأمريكي ، رأى كبير اقتصاديي البنك نيكولاوس بانيجيرتزوجلو أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يشكل مشكلة لعملة ”بيتكوين“، تمامًا كما يحدث مع الذهب في حال ارتفاع الفائدة.

في الوقت نفسه، استبعد خبراء ماليون أن يؤدي إطلاق صندوق متداول ثان لعقود مستقبلية لعملة بيتكوين إلى زيادة دخول رؤوس الأموال إلى هذه العملة بحد ذاته، لكن المحللين الاستراتيجين في جي بي مورجان، نبهوا إلى أن وجود هذه الصناديق يعتبر وسيلة للتحوط ضد التضخم أفضل من الذهب.

فيما نصح بنك ”جيه بي مورجان“ الأمريكي، مستثمري العملات المشفرة بضرورة أن يحتفظوا بـ“الإثيريوم“ بدلا من ”بيتكوين“ في الفترة الحالية لأنها لها استخدامات أكثر، ما اعتبر صدمة لمستمري أكبر عملة مشفرة في العالم.

وخلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعدت بيتكوين (العملة الرقمية الأشهر في العالم) 35%، بدعم قوي من ارتفاع معدلات التضخم عالميا وانخفاض الدولار وعمليات التحول التي شهدتها تسلا وأمازون وتويتر نحو سوق العملات الرقمية، ما يجعله الشهر الأفضل "للذهب الإلكتروني" خلال آخر 8 أشهر.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع مرتقب في أسعار "الذهب الإلكتروني" وخصوصا عملة بيتكوين التي من المتوقع لها أن تكسر حاجز 100 ألف دولار بل وأن تصل إلى 135 ألف دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل الارتفاع المتواصل لمعدلات التضخم العالمية على أثر تداعيات جائحة كورونا.

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.76% ليصل إلى 62065.34 دولار، لتصل القيمة السوقية لأشهر عملة رقمية في العالم لنحو 1.169 تريليون دولار، بحجم تداول بلغ 28.285 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

كما صعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 1.17% لتسجل نحو 4559.32 دولار.

وقفز سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB صباح اليوم بنسبة 7.67%، ليصل إلى 665.25 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 1.55% ليسجل 1.99 دولار.

وارتفع سعر عملة ريبل XRP صباح اليوم، بنسبة 0.26% ليصل إلى 1.17 دولار.

وصعد سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 0.94% ليصل إلى 51.83 دولار.

وهبط سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 0.96% ليصل إلى 0.2605 دولار.

وارتفع سعر عملة تشاين لينك Chainlink LINK صباح اليوم بنسبة 0.33% ليصل إلى 32.35 دولار.

وانخفض سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 0.38% ليصل إلى 198.92 دولار.