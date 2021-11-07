مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأحد 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 عدة مباريات هامة على صعيد الدوريات الأوروبية والعربية.



وتستكمل اليوم منافسات الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، فضلا عن الدوري التونسي.

يستضيف أرسنال نظيره واتفورد في ملعب الإمارات ضمن الجولة الـ11 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت أبوظبي والرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وستقوم "قناة بي إن سبورتس بريميوم 2" بنقل مباراة أرسنال وواتفورد تلفزيونيا على الهواء مباشرة.

موعد مباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل ليفربول، ضيفا على وست هام في ختام منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة ستبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي والسادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وينتظر أن تنقل المباراة بين الفريقين تلفزيونيا على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

يلتقي فريق فالنسيا، بضيفه أتلتيكو مدريد في أبرز مباريات اليوم من الجولة الـ13 لمسابقة الدوري الإسباني.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 6.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7.15 مساء بتوقيت أبوظبي و5.15 مساء بتوقيت القاهرة.

قناة "بي إن سبورتس 1" ستقوم بنقل المباراة تلفزيونيا للمشاهدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الهواء مباشرة.

يستقبل فريق فينيزيا، نظيره روما في مباراة تقام ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.

وسيكون موعد المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي والواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

وستبث المباراة تلفزيونيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب".

موعد مباراة نابولي وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يسعى نابولي، لمواصلة صدارة ترتيب الدوري الإيطالي عندما يستضيف فريق هيلاس فيرونا، في الجولة الـ12 من المسابقة.

اللقاء سيبدأ في الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي والسابعة مساء بتوقيت القاهرة.

هذه المباراة ستبث تلفزيونيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب".

تقام مباراة ديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، مساء الأحد.

هذا اللقاء المرتقب سيكون موعده في تمام الساعة 10.45 مساء مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 مساء بتوقيت أبوظبي، 9.45 مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المُقرر أن يتولى السعودي فهد العتيبي التعليق على المباراة عبر القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب".

يحل النجم الساحلي ضيفا على نظيره هلال الشابة في موقعة محفوفة بالمخاطر ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري التونسي.

وتنطلق المباراة في الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي والثانية والنصف مساء بتوقيت تونس.

ويتوقع أن تقوم قناة الكأس الفضائية بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

موعد مباراة الاتحاد المنستيري والإفريقي في الدوري التونسي والقنوات الناقلة

يواجه الاتحاد المنستيري، متصدر المجموعة الأولى من الدوري التونسي، نظيره الإفريقي في الجولة الخامسة من المسابقة.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي والرابعة والنصف مساء بتوقيت تونس.

قناة الكأس الفضائية يتوقع أن تقوم أيضا بنقل المباراة على الهواء مباشرة.