شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك ترصد الأسماء المرشحة لمعاونة كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم إدارة نادى الزمالك فى الوقت الحالى، برصد جميع الأسماء المرشحة للانضمام للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول، خاصة وإن الجهاز لا يضم مدرب عام ومدرب مساعد.

واستقرت إدارة الزمالك على تعيين مدرب عام وأخر مساعد فى الجهاز المعاون لكارتيرون، وذلك بعد الخسارة الثقيلة التى تعرض لها الفريق من الأهلى بنتيجة 5 / 3 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى.

ورصدت إدارة الزمالك عددًا من الأسماء المرشحة لمنصبى المدرب العام والمساعد، على أن يتم عرض الأمر على الفرنسى كارتيرون فور عودته إلى القاهرة بعد قضاء أجازته، ليتم حسم الملف سريعًا، حيث قرر كارتيرون السفر إلى الخارج لقضاء فترة إجازة قصيرة لزيارة أسرته، في ظل حصول الفريق على راحة لمدة 6 أيام بسبب فترة التوقف الدولي التي سيخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراتين أمام أنجولا والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويعود كارتيرون إلى مصر قبل استئناف الفريق تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة السلبية، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر الحالي بالجولة الرابعة من الدوري.

وخاض الزمالك أول 3 جولات من سباق الموسم المحلي الجديد، حيث لعب الفريق الأبيض 3 مواجهات بمسابقة الدوري المصري أمام إنبي وطلائع الجيش والأهلي، وحقق الفوز خلال أول مواجهتين بهدفين دون رد، وخسر المباراة الأخيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ليحصد 6 نقاط قبل فترة توقف المسابقة.