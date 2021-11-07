شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتسلم تقريرا من طبيب الأهلي عن موقف المُصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلّم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تقريراً من الدكتور أحمد ابو عبلة طبيب الفريق عن موقف المصابين في الفريق عقب فترة الراحة التى حصل عليها الأهلي بعد الفوز على الزمالك.

ويتسلم موسيماني تقريراً عن مصير المُصابين وفي مقدمتهم ، صلاح محسن ومحمود متولي ووليد سليمان بجانب الثنائي بدر بانون وأيمن أشرف الذي تعرض في لقاء القمة أمس.

وخضع أيمن أشرف وبدر بانون لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم إصابتهما التي تعرضا لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة، حيث خرج بانون وأيمن أشرف من مبارة القمة بسبب الإصابة فقد عانى بانون من شد في العضلة الخلفية، فيما اشتكى ايمن أشرف من شد فى العضلة الأمامية.

ومنح الجهاز الفني للأهلي الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء أمس الأول ، الجمعة،على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة ‏أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ومنح موسيماني راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏