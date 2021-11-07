قصة هدف.. متعب يمنح الأهلى أول ألقاب الكونفيدرالية بهدف ماركة الـ"+90"

القاهرة - سامية سيد - دائما هناك أهداف تظل فى ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة إن كانت مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار مهما مر عليها الوقت.

تمكن عماد متعب مهاجم الأهلي السابق فى السادس من ديسمبر 2014 من خطف أول بطولة كونفدرالية فى تاريخ الأندية المصرية وأهداها للقلعة الحمراء، فى الوقت القاتل من عمر المباراة، ليضيف إنجازاً شخصياً فى رصيد تتويجه ملكاً للحظات الأخيرة والأوقات القاتلة.

ونجح عماد متعب فى تسجيل هدف فوز الأهلى بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب سيوى سبورت برأسية من عرضية وليد سليمان حولها للشباك فى الدقيقة "91"، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة، وبات الأهلى أول نادٍ فى تاريخ الأندية المصرية يحقق لقب كأس الكونفدرالية عبر تاريخه.