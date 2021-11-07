شكرا لقرائتكم خبر عن 46 هدفا و6 ألقاب تزين مسيرة أفشة في مائة مباراة مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، بمشاركته في المباراة رقم مائة مع القلعة الحمراء، وذلك بعد مشاركته في مباراة الجمعة الماضية أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 5/3، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

وخلال مشاركته في مائة مباراة، سجل أفشة 20 هدفاً مع الفريق الأحمر، بينما صنع 26 هدفاً أخر لزملائه بالفريق ليضع بصمته على 46 هدفاً سجلها الفريق الأحمر.

أفشة نجح في التتويج مع الأهلي بـ 6 بطولات هي بطولة الدورى الممتاز، والسوبر المصرى، ودورى أبطال أفريقيا مرتين، بالإضافة إلى كأس مصر، والسوبر الأفريقي بجانب إحراز الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية.

بدأ أفشة مسيرته الكروية في ناشئين نادي إنبي حتي موسم 2014_2015 ثم إنتقل علي سبيل الإعارة لفريق الرجاء الصاعد حديثاً الدوري الممتاز وقتها و تألق بشدة مما لفت نظر مسؤولي الفريق البترولي ليعود إليه مرة أخرى و يستمر لمدة ثلاثة مواسم حتي بزغ اسمه و تألق و أثبت نفسه وتصارع عليه أندية القمة حتى نجح بيراميدز في التعاقد معه موسم 2017_2018 ليثبت أنه لاعب من طراز فريد فلقد تألق وانضم للفراعنة و إستطاع قيادة ناديه لإحراز المركز الثالث والمشاركة في الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ بيراميدز قبل أن يتمسك بالرحيل لتحقيق حلم حياته واللعب للأهلى الذى تعاقد معه لمدة خمسة مواسم بعدما رفض أفشة عروض بالجملة وأرقام مضاعفة تفوق عرض المارد الأحمر بسبب رغبته في ارتداء القميص الأحمر وتحقيق حلم عائلته الاهلاوية.

وسرعان ما أثبت أفشة قوياً فى مرمى المناسبات الكبرى داخل القلعة الحمراء، ويكفيه فخراً أن دورى الأبطال الأفريقى الذى استعصى على الأهلى سبع سنوات كاملة خضع أمام موهبته، ففى الأمتار الأخيرة من دورى أبطال أفريقيا كان أفشة رجل الضربة القاضية، وسجل هدفاً للأهلى فى شباك الهلال السودانى بأم درمان كان سبباً فى تأهل المارد الأحمر للدور قبل النهائى، ثم عاد ليسجل هدفاً فى شباك الوداد المغربى بلقاء الذهاب بالدار البيضاء فتح باب التأهل للنهائى الأغلى للمارد الأحمر، تماما كما فعل مع منتخب مصر حين سجل هدف الافتتاح أمام توجو فى مباراة مثّل الفوز فيها خروجا للفراعنة من عنق الزجاجة وضمن لهم تصدر مجموعتهم فى تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وعاد ليسجل أفشة هدفاً قبل 4 دقائق من نهاية مباراة نهائى القرن، ليتغلب الأهلى على الزمالك 2-1 باستاد القاهرة الدولي، ويتوج بلقب دورى الأبطال للمرة التاسعة معززاً رقمه القياسى فى البطولة القارية الأولى للأندية.