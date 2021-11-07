شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر من كارتيرون عن موعد عودته إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر مسئولو نادى الزمالك من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول، عن موعد عودته إلى القاهرة بعدما قرر المدرب السفر خارج مصر لقضاء فترة الأجازة مع أفراد أسرته، وذلك عقب الخسارة من الأهلى.

وطلب مسئولى الزمالك من كارتيرون تحديد موعد الوصول إلى القاهرة من أجل عقد جلسة مع المدرب ومناقشته فى أمر إضافة عناصر إلى جهازه المعاون، حيث استقرت الإدارة على إضافة مدرب عام وأخر مساعد لمعاونة الخواجة الفرنسى.

وسافر كارتيرون خارج مصر لقضاء فترة إجازة قصيرة لزيارة أسرته، في ظل حصول الفريق على راحة لمدة 6 أيام بسبب فترة التوقف الدولي التي سيخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراتين أمام أنجولا والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويعود كارتيرون إلى مصر قبل استئناف الفريق تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة السلبية، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر الحالي بالجولة الرابعة من الدوري.

وخاض الزمالك أول 3 جولات من سباق الموسم المحلي الجديد، حيث لعب الفريق الأبيض 3 مواجهات بمسابقة الدوري المصري أمام إنبي وطلائع الجيش والأهلي، وحقق الفوز خلال أول مواجهتين بهدفين دون رد، وخسر المباراة الأخيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ليحصد 6 نقاط قبل فترة توقف المسابقة.