الامارات | «مودرن غميس» يُهدي «غودولفين» لقب «بريدرز كب جوفنايل تيرف» الأميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن «مودرن غميس» يُهدي «غودولفين» لقب «بريدرز كب جوفنايل تيرف» الأميركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى المهر «مودرن غميس» «غودولفين»، ثالث لقب تاريخي له في سباق «بريدرز كب جوفنايل تيرف» ضمن الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً، عقب فوزه بالنسخة 15 من السباق الذي جرى أمس على مسافة 1600 متر عشبي على مضمار «ديلمار» الأميركي.

وتفوق «مودرن غميس» رغم انطلاقته من البوابة الأولى، على 12 من نخبة جياد مسافة الميل، عقب قيادة ناجحة من الفارس وليام بيوك، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن دقيقة و34 ثانية و72 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق 1.5 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد الأميركي «تييز ذا بومب» بشعار «إسطبلات فينيكس»، بإشراف المدرب كينث ماك بيك وقيادة الفارس براين جوزيف، فيما عاد المركز الثالث للجواد «ماكينان» المملوك لـ«إسطبلات مادكيات وإي أر جيه رايسينغ» بإشراف المدرب دويغ أونيل، وقيادة الفارس خوان هيرنانديز.

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