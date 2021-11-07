الامارات | فارس المنصوري ينتزع لقب تحدي سيح السلم للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن فارس المنصوري ينتزع لقب تحدي سيح السلم للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس فارس أحمد المنصوري بلقب تحدي سيح السلم للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة 136 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة.

وحسم المنصوري اللقب بعدما قاد الجواد «زايزم» المملوك لإسطبلات «إم 7 للقدرة» إلى المركز الأول، بينما جاء في المركز الثاني الفارس سالم محمد الكتبي على صهوة الجواد «ويلومير إنكور» المملوك لإسطبلات «إم 7 للقدرة»، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس منصور سعيد الفارسي على صهوة الجواد «تاتارينو» المملوك لإسطبلات «إم أر إم».

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فقد شهدت المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً تصدر الفارسة ميثاء محمد القبيسي لائحة المتسابقين، بعدما جاءت في المركز الأول على صهوة الجواد «أوترو» المملوك لإسطبلات «إف 3»، مسجلة 1:22:54 ساعة، وجاء المنصوري في المركز الثاني مسجلاً 1:23:01 ساعة، وتبعه الكتبي بزمن 1:23:22 ساعة.

وحافظت ميثاء القبيسي على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً بعدما سجلت 1:20:15 ساعة، بينما تقدم الفارس أحمد صالح الشحي من الخامس إلى الثاني على صهوة الجواد «أريزونا دو ساو» المملوك لإسطبلات «البوادي» مسجلاً 1:19:47 ساعة، وتراجع المنصوري من الثاني إلى الثالث بزمن 1:20:20 ساعة. وفي المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً تقدم المنصوري إلى الصدارة بزمن 1:02:11 ساعة، بينما تراجعت الفارسة ميثاء محمد القبيسي إلى الثاني بزمن 1:02:35 ساعة، في المقابل استعاد الفارس سالم الكتبي المركز الثالث متقدماً من المركز السابع بزمن 1:02:12 ساعة.

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