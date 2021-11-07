الامارات | «دبي لأصحاب الهمم» يتصدر دوري سلة الكراسي المتحركة

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شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لأصحاب الهمم» يتصدر دوري سلة الكراسي المتحركة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت منافسات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة بتصدر نادي دبي لأصحاب الهمم للمسابقة، يليه نادي خورفكان للمعاقين. وبدأت المنافسات بمواجهتين أسفرت الأولى عن فوز نادي دبي على نادي الثقة للمعاقين بنتيجة 73 نقطة مقابل 17، بينما في المواجهة الثانية فاز نادي خورفكان للمعاقين على مضيفه نادي العين لأصحاب الهمم بفارق 20 نقطة وبنتيجة (0-20).
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