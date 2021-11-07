شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: لم يتحدث معي أحد من المنتخب.. وأخوض تحديا كبيرا للعودة لصفوفه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن استبعاده من منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش.
وقال حسين الشحات، فى تصريحات تليفزيونية: "لم يتحدث معي الجهاز الفنى لمنتخب مصر، ولكن سأعمل بقوة من أجل العودة من جديد للمنتخب".
ويستعد منتخب مصر لمواجهة كل من منتخب أنجولا والجابون ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.
استبعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة كارلوس كيروش، 8 لاعبين من قائمة الفراعنة كما ضم 8 وجوه جديدة استعدادًا لخوض مباراتي انجولا والجابون الشهر الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.
وبالمقارنة بين قائمة المنتخب فى مواجهتى ليبيا والقائمة المعلنة لمباراتى أنجولا والجابون نجد أنه تم استبعاد كل من محمد بسام، ياسر إبراهيم، باهر المحمدى، أحمد سيد زيزو، طارق حامد، إبراهيم عادل، أحمد حسن كوكا، ورمضان صبحى.
وفى المقابل ضم كيروش 10 لاعبين جدد، هم: محمود علاء، محمد حمدى، إمام عاشور، مصطفى فتحى، محمد شريف، أحمد ياسر ريان، مروان حمدى، محمد مجدى أفشة، ومحمود جاد، وأحمد ياسين.