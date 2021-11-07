شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: لم يتحدث معي أحد من المنتخب.. وأخوض تحديا كبيرا للعودة لصفوفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن استبعاده من منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش.

وقال حسين الشحات، فى تصريحات تليفزيونية: "لم يتحدث معي الجهاز الفنى لمنتخب مصر، ولكن سأعمل بقوة من أجل العودة من جديد للمنتخب".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كل من منتخب أنجولا والجابون ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.