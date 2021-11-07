شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وأنجولا .. عماد متعب هداف الفراعنة التاريخى قبل مواجهة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل منتخب مصر لكرة القدم بقيادة كارلوس كيروش، ضيفا على منتخب أنجولا يوم الجمعة المقبل 12 نوفمبر الجارى، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويأمل منتخب مصر في مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز في مباراتي أنجولا والجابون بتصفيات كأس العالم حتى يحسن موقعه في تصنيف الفيفا قبل سحب قرعة الدور الثاني من تصفيات كأس العالم، حيث يسعى لدخول قائمة الخمسة الكبار على حساب نيجيريا.

ويتسلح المنتخب الوطنى بسجله الخالى من الهزائم أمام أنجولا تاريخيا، حيث تعد مواجهة الجمعة هي السابعة في تاريخ لقاءت المنتخبين، حيث نجح الفراعنة في الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يتعرض لهزائم.

ويعد عماد متعب، مهاجم الأهلى والمنتخب السابق، هو الهداف التاريخى لمواجهات المنتخبين برصيد 3 أهداف، يليه أحمد الكأس صاحب الهدفين، وهدف لكل من حسام حسن وحسنى عبد ربه وعمرو زكى ومحمد مجدى أفشة.

وتواجه منتخب مصر مع أنجولا في 3 مباريات سابقة في تصفيات كأس العالم، فاز المنتخب الوطنى في مباراتين وتعادل في واحدة، الأولى كانت 11 أكتوبر 1992 بهدف نظيف سجله حسام حسن، والمباراة الثانية كانت في 18 يناير 1993 وانتهت بالتعادل السلبى، أما المباراة الثالثة كانت 1 سبتمبر 2021 وانتهت بفوز مصر 1/ 0 سجله محمد مجدى أفشة.

وتقابل المنتخبان 3 مباريات بعيد عن تصفيات كأس العالم، الأولى بشكل ودى وانتهت بالتعادل 3/3 سجل ثلاثية المنتخب عماد متعب "هاتريك" في 13 يناير 2008، ومباراتين فى أمم أفريقيا، الأولى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف سجل لمصر أحمد الكأس "هدفين" فى 15 يناير 1996، والثانية فاز بها الفراعنة بهدفين مقابل هدف، في 4 فبراير 2008، وسجل هدفى منتخب مصر حسنى عبد ربه وعمرو زكى.

وجاءت قائمة منتخب مصر:

حراس المرمى: محمد الشناوى (الأهلى)، محمد أبو جبل (الزمالك)، محمد صبحى (فاركو)، محمود جاد (إنبى)

الدفاع: أكرم توفيق (الأهلى)، أحمد فتحى (بيراميدز)، أحمد حجازى (الاتحاد السعودى)، أحمد ياسين (البنك الأهلى)، أيمن اشرف (الأهلى)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد فتوح (الزمالك)، محمد حمدى (بيراميدز)، محمود حمدى "الونش" (الزمالك).

الوسط: محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، حمدى فتحى (الأهلى)، عمرو السولية (الأهلى)، إمام عاشور (الزمالك)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، مصطفى فتحى (الزمالك).

الهجوم: عمر مرموش (شتوتجارت الألمانى)، محمد شريف (الأهلى)، أحمد ياسر ريان (ألتاى التركى)، مصطفى محمد (جالاتا سراى التركى)، مروان حمدى (سموحة)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، محمد مجدى "أفشة" (الأهلى).