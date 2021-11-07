شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: قمة الدور الثاني للدوري ستدار بحكام مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن إلقاء كرة أثناء ضربة الجزاء كان غير مؤثر على اللعبة، موضحا أن الحكم الرابع لم يعلم على الإطلاق من تسبب في إلقاء الكرة.

وقال رئيس لجنة الحكام، في تصريحات تليفزيونية، إن لقاء القمة بمستواه التحكيمي المميز يجعل مباراة الدور الثاني أيضا بحكام مصريين.