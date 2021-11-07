شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج: زوجتي سر احتفالي بكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي، عن سر احتفاله بتسديد الكرة على طريقة كرة السلة بعد تسجيله للأهداف، قائلا: "سعيد بهذا السؤال، رأيت أكثر من تفسير للاحتفال ولكنهم خطأ".

وأضاف ديانج، في تصريحات تليفزيونية: "السبب الحقيقي في احتفالي هو زوجتي لاعبة كرة السلة، ووعدت زوجتي بالاحتفال بهذه الطريقة عند تسجيلي للأهداف كرسالة لها".

وعلق أليو ديانج لاعب خط وسط النادي الأهلي عن فترة مفاوضات نادي جالطة سراي التركي للتعاقد معه خلال انتقالات الصيف الماضية.

وتابع لاعب الأهلى: "كان هناك عرض بالفعل فى الصيف الماضي، ولكن لا أعرف إلى أين وصلت المفاوضات ولا أعرف أى تفاصيل".

واستطرد: " كل ما أعلمه فى الوقت الحالي أنني لاعبا فى النادي الأهلي وأنا مبسوط بذلك لأنه النادي الأكبر فى القارة".

واختتم: "أنا محظوظ بما يحدث حاليًا وبوجودي داخل الأهلي، ليس من السهل أن تكون لاعبًا في النادي الأهلي".