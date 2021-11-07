شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يشيد بـ "عمرو السولية" بعد أسيست القمة الرائع: "لعيب كبير أوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النجم محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى، زميله فى الفريق عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأحمر، بأنه لاعب "كبير أوى"، وذلك بعد تألقه فى لقاء القمة أمام الزمالك والفوز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، صنع من السولية الهدف الثالث بطريقة رائعة وعالمية.





ونشر السولية، صورة جمعته بأفشة، عبر ستورى حسابه على انستجرام، ليرد عليه أفشة: "لعيب كبير أوى".



السولية

وفاز الأهلى على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، بإستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحى وأحمد سيد زيزو وبن شرقى.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط، جمعها من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.