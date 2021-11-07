شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يعقد جلسة مع مرعى في المصري بعد أزمة مقدم التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد التونسى معين الشعباني، المدير الفني لفريق المصري، جلسة مع مهاجم الفريق عمرو مرعى، لإقناعه بالالتزام في التدريبات وبذل المزيد من الجهد، بغض النظر عن أزمة صرف مقدم تعاقده مع النادي البورسعيدي.

وأكد الشعباني لمهاجمه أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ وعود مجلس الإدارة بصرف مستحقات اللاعبين، وعلى رأسها مقدم تعاقد الصفقات الجديدة، مؤكدا أن الفريق في حاجة لخدمات اللاعب في الفترة المقبلة.

يدرس مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، العفو عن عمرو مرعي، مهاجم الفريق، بعدما أنهى حالة التمرد التي عاشها في الأيام الأخيرة؛ بسبب تأخر صرف مقدم عقده، بعد انضمام اللاعب وانتظامه في المران الجماعي وتقديم اعتذار للجهاز الفني.

وشهد معسكر الفريق ببرج العرب حالة من الاحتجاج والتذمر داخل صفوف اللاعبين، مما تسبب في غياب أكثر من 17 لاعبا من القوام الأساسي للفريق، وذلك بسبب عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة، وبعدما وعد المجلس اللاعبين بحل الأزمة، استجاب الجميع إلا عمرو مرعي الذى استمر غيابه لمدة خمسة أيام.

وأنهى عمرو مرعى حالة التمرد بعد انقطاعه عن التدريبات الجماعية للفريق اعتراضا على تأخر مقدم عقده الجديد مع الفريق والذي يمثل 25% من مستحقاته لهذا الموسم.

وانتظم مرعى في مران المصري البورسعيدي قبل يومين، بعدما منح معين الشعباني، المدير الفني للفريق، فرصة أخيرة للاعب للعودة لتدريبات النادي قبل اتخاذ قرار نهائي باستبعاده من الحسابات الفنية هذا الموسم.