شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: تنبأت بهدف نهائي القرن فى الزمالك.. واحتفلت على طريقة رونالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مجدي، أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، إن هدفه فى مرمى الزمالك كان يتوقعه، قائلا: "كنت أشعر أنى سأقوم بالتسجيل فى مرمي الزمالك خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف مجدي أفشة، فى تصريحات تليفزيونية: "أنا دائمًا أشعر عند تسجيل الأهداف خاصة فى المباريات الكبري، وبالفعل كنت أرغب فى الاحتفال بالطريقة التى ظهرت بها وهى ظهور "جسمي" القوي".

وتابع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر أنه احتفل أمام نادي الزمالك فى نهائي دوري أبطال أفريقيا مثل كريستيانو رونالدو.

وقال محمد مجدي أفشة:" احتفلت أمام الزمالك بظهور "جسمي" خاصة انى اشتغلت على نفسي كثيرًا، احتفلت أمام نادي الزمالك مثل كريستيانو رونالدو.. أحترم نادي الزمالك للغاية".

ووجه محمد مجدي أفشة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، رسالة إلي محمد شريف، مهاجم الفريق، قائلا: "سأحتفل مع محمد شريف خلال المباريات القادمة وجمهور الأهلي بيسألني فين الاحتفال الخاص بكم".

وأضاف: "محمد شريف مهاجم قوي ومميز وهو الأقرب لي فى النادي الاهلي".