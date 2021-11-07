شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج: حاولنا تسجيل أكثر من 5 أهداف في شباك الزمالك ولكن! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي، عن هدفه الثاني في شباك نادي الزمالك والرابع في مباراة القمة التي أقيمت مساء الجمعة ببطولة الدوري.

وقال ديانج في تصريحات تليفزيونية: "الهدف الرابع لم يكن متفقا عليه مع أفشة، وهو لاعب ذكي وكل مباراة بيحاول يعمل لقطة مختلفة، هو شافني في المكان ده لوحدي ومش معايا حد لعبها ليا بالشكل ده".

وأضاف "بعد تمريرة أفشة لقيت فرصة للتسديد والحمد لله قدرت أسجل".. وواصل ديانج: "الحمد لله اني سجلت بعد هدف الزمالك مباشرة لمنع عودة الزمالك في المباراة، توقيت الهدف أعادنا للقاء والوضع الجيد".

وتحدث لاعب خط وسط النادي الأهلي عن مطالبة جماهير النادي بتسجيل أهداف أكثر في شباك نادي الزمالك، قائلا: "حاولنا بالفعل تسجيل أهداف أكثر من الخمسة".

وتابع "لكن لم يكن الأمر سهلا، حاولنا بالفعل ولكن الحمد لله سجلنا 5 أهداف، تسجيل 5 أهداف في الديربي أمام نادي الزمالك أمر ليس بالسهل والحمد لله على النتيجة".