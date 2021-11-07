شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: ديانج الأفضل في مباراة القمة.. وتغييرات موسيماني أنقذت الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق، أن تغييرات بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي، أنقذت الزمالك من هزيمة ثقيلة، مشيرا إلى أن تراجع الفريق الأحمر في الشوط الثاني جاء في مصلحة الأبيض.

وقال قاسم، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن المالي أليو ديانج كان الأفضل في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وتابع: "أتمنى أن لا تؤثر نتيجة القمة على مشوار الزمالك هذا الموسم، واللاعبين حاليا يحتاجون لتعامل نفسي جيد".