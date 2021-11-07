شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عبده موجها رسالة إلى الحكام: ادبحوا القطة ما ينفعش لاعب يتهجم عليكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مصطفى عبده، نجم الأهلى الأسبق، الحكام المصريين بضرورة فرض الشخصية في الملعب، واتخاذ القرارات الحاسمة دون تردد، لافتا إلى أنه خلال الأسابيع الماضية من مسابقة الدورى المصرى ظهر بعض اللاعبين يهاجمون الحكام بدون رادع.

وقال عبده، في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى، إن هناك بعض الحكام ضعاف الشخصية في الملعب، موضحا أن الحكم من المفترض ألا يهتم بلاعب أو مدرب، طالما يقوم بتطبيق القانون، ولا يصح أن يُهاجَم من قِبَل اللاعبين.

وجه نجم الأهلى الأسبق رسالة إلى الحكام قائلا: "المفروض الحكم يدبح القطة للاعب في الملعب ولا زم نهتم بالحكام، خصوصا أن الجانب المادى بقى أفضل بكتير، ولا بد ألا نتعامل مع التحكيم كسبوبة، والحكم يجب أن يكون مطلعا يذاكر ويدرس ويشاهد حالات".

وانتقد مصطفى عبده حكام الفيديو، مؤكدا أنهم لم يتدربوا جيدا على تقنية الـ"var" والدليل الوقت الطويل الذى يأخذه الحكم في اتخاذ قرار بشأن اللعبة لا تستدعى كل ذلك، مطالبا بضرورة التدريب الجيد عليها.

ومن ناحية أخرى أثنى عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة، على طاقم التحكيم الذي أدار مباراة القمة بالأمس بقيادة محمد عادل، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف في لقاء الجولة الثالثة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وقال عصام عبد الفتاح، فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، "الحمد لله على أداء طاقم التحكيم أمس، دائماً ندخل في معسكرات ونستعد بشكل جيد، وأشكر طاقم التحكيم على أدائه الرائع، كانت صعبة جداً وشهدت 3 ركلات جزاء، وأعتقد أن خبراء التحكيم لأول مرة يجمعوا على أن الطاقم كان أكثر من رائع.

وأضاف عبد الفتاح: "مثلنا مثل المدربين نجتمع بالحكام قبل المباريات ونتحدث معهم، مباراة القمة صعبة بكل المقاييس وكل الجماهير تتابعها، وتحدثت مع محمد عادل وطاقمه على ضرورة التركيز، وبعض فترات الشوط الثاني على وجه الخصوص بعض اللاعبين بدأوا يعترضوا ولكنه قابل ذلك بهدوء شديد وتطبيق رائع للقانون وهذا ما كنت أتمنى منه أن يقوم به.

وتابع: "آخر 3 مباريات أهلي وزمالك أدارها حكام مصريون وكانت مباريات رائعة، ويجب أن نعظم دور كل ما هو مصري، لم ندير مباراة واحدة ولكن 3 مباريات متتالية، ومباراة الأهلي والزمالك من أسهل المباريات وذلك رغم كل ما يعقبها من أحداث، لأن الفريقين يلعبان كرة قدم سهلة، ولكن يبقى الأمر فقط في قبول الحكم المصري.

واختتم: "أتمنى أن تنتصر الأغلبية على تعصب السوشيال ميديا، وأشكر الأهلي والزمالك أولاً على أنهما لم يطلبا حكاما أجانب، وهذه ثقة كبيرة في التحكيم المصري، ومستحيل أن تُجمع الجماهير على حكم بسبب التعصب، وحتى محمد عادل، رغم الأداء المميز الذي قدمه، لو كل شخص حكم بزاوية حيادية سيعلم أن طاقم التحكيم كان مميزا بالأمس".