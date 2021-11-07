شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: إمام عاشور والمثلوثي قدما أسوأ مبارياتهما أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن النادي الأهلي تسيد مباراة القمة أمام الزمالك، مشيرا إلى أن لاعبي الفريق الأحمر قدموا مباراة مثيرة، خاصة في الشوط الأول.

وقال كريم، في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن الثنائي إمام عاشور وحمزة المثلوثي قدما أسوأ مبارياتهما منذ انتقالهم إلى الزمالك، وأنهما كانا أسوأ اللاعبين في مباراة الأهلي.

وتابع شحاتة، إن بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي، هو السبب لعدم ارتفاع النتيجة في مباراة القمة أمام الزمالك، مؤكدا أن الأحمر كان بإمكانه الفوز بنتيجة أكبر.

واختتم كريم شحاته: "موسيماني أخطأ باستبداله محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، ولو استمروا في الملعب لارتفعت النتيجة".