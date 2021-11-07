شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: اشتغلت فى سوق خضار وغبت أسبوع عن تدريبات إنبى علشان مكانش معايا فلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مجدي أفشة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ومنتخب مصر، أنه لا يحب التصنع ويرغب دائمًا أن يكون على طبيعته.

وقال محمد مجدى أفشة، فى تصريحات تليفزيونية: "اشتغلت فى عمر صغير 11 عاما داخل سوق خضار وكنت ناشئا فى إنبى، وبدأت فى إنبى، ثم رحلت إلى الرجاء، ثم عدت لإنبى، ثم انتقلت إلى بيراميدز ومنه إلى الأهلى".

وأضاف أفشة: "فى بداياتى مكنش معايا فلوس ولذلك تغيبت عن إنبى لمدة أسبوع بسبب ذلك، ظروفى المادية كانت صعبة وكنت لا أرغب فى أن أكون حمل تقيل على والدى ووالدتي".

وقام الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش بإعادة محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إلى قائمة الفراعنة استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.

واستبعد كيروش أفشة من قائمة مباراتى ليبيا الماضية ليعيده مرة أخرى بعد الأرقام التي قدمها اللاعب مع القلعة الحمراء، حيث نجح في تسجيل هدفين فى جميع المسابقات بالموسم الحالى وصنع 3 أهداف بواقع 4 مباريات وإجمالى 308 دقائق شارك فيها بالقميص الأحمر مناصفة بين الدورى المصرى ودورى الأبطال.