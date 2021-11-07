شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجدي أفشة: محمد شريف "أخويا" في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مجدي أفشة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، أن أقرب اللاعبين له فى الفريق هو محمد شريف مهاجم الفريق.

وقال محمد مجدي أفشة، فى تصريحات تليفزيونية: "أقرب اللاعبين لي فى النادي الأهلي هو محمد شريف لأنه أخ".

وأضاف نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر كواليس الهدف الرابع الذي سجله النجم المالي اليو ديانج فى الزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتابع: "هدف ديانج الرابع كان صعب بالنسبة لي خاصة أن الركلة الركنية التى قمت بتمريرها لديانج كانت خطرة للغاية فى حال اعتراضها من جانب لاعبي الزمالك".

واختتم: "لم نتدرب عليها ولكن فكرت فى ذلك عندما رأيت ديانج".