شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: أكرم توفيق توقع الفوز على الزمالك بنتيجة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن زملاءه فى الفريق ساعدوه حتى يعود لمستواه، وقال: "زملائي فى النادى الأهلي ساعدوني من أجل العودة لمستوايا ومواجهة الانتقادات".
وقال في تصريحات تليفزيونية: "الحب بيننا فى النادي الأهلي هو سر النجاح"، موضحا أن أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق، توقع الفوز على نادي الزمالك بنتيجة كبيرة.
وأضاف حسين الشحات: "أكرم توفيق توقع الفوز على الزمالك بنتيجة كبيرة، ومحمد مجدي أفشة من أفضل اللاعبين فى أفريقيا".
وحقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، فى قمة مباريات الجولة الثالثة التى أقيمت على استاد القاهرة فى بطولة الدورى الممتاز.
سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحى وأحمد سيد زيزو وبن شرقى، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط من فوزين وهزيمة.