شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: أكرم توفيق توقع الفوز على الزمالك بنتيجة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن زملاءه فى الفريق ساعدوه حتى يعود لمستواه، وقال: "زملائي فى النادى الأهلي ساعدوني من أجل العودة لمستوايا ومواجهة الانتقادات".

وقال في تصريحات تليفزيونية: "الحب بيننا فى النادي الأهلي هو سر النجاح"، موضحا أن أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق، توقع الفوز على نادي الزمالك بنتيجة كبيرة.

وأضاف حسين الشحات: "أكرم توفيق توقع الفوز على الزمالك بنتيجة كبيرة، ومحمد مجدي أفشة من أفضل اللاعبين فى أفريقيا".