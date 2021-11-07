شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مستفيدين من مواجهة قمة الدورى بين الزمالك والأهلى.. موسيمانى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، فى قمة مباريات الجولة الثالثة التى أقيمت على استاد القاهرة فى بطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحى وأحمد سيد زيزو وبن شرقى، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعهم من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط من فوزين وهزيمة.

وهناك 5 مستفيدين بشدة من مواجهة الزمالك والأهلى نستعرضهم في التقرير التالى:

موسيمانى

بالتأكيد سيكون الجنوب أفريقى بتسو موسيمانى أول المستفيدن من الفوز في مباراة القمة، بعدما تعرض للكثير من الانتقادات الهجوم من جماهير النادى الأهلى بعد خسارة الفريق لبطولتى الدورى والسوبر لصالح الزمالك وطلائع الجيش.

ونال موسيمانى إشادة الجميع بعد الفوز الكبير على الزمالك، على الرغم من اعتباره البعض أنه سبب في عدم زيادة النتيجة عن الخماسية، إلا أن الفوز سيمنح الجماهير الثقة في بيتسو مرة أخرى ويريح المدرب من الانتقادات في الفترة المقبلة.

محمد شريف

نجح محمد شريف في إثبات جدارته بالمشاركة بشكل أساسى في هجوم النادى الأهلى بعدما سجل هدفا في مباراة القمة، وقدم مستوى مميزا في اللقاء، عاد على إثره إلى قائمة منتخب مصر بعد استبعاده في المباراتين السابقتين، بعدما نجح في تسجيل هدفين في المباراتين التي شارك فيها.

أليو ديانج

أثبت الدولى المالى أليو ديانج لاعب وسط الأهلى، أنه صفقة سوبر للجميع، بعدما سجل هدفين في مرمى الزمالك بعد التكملة الهجومية التي كانت على أعلى مستوى بعدما سدد تسديدين على مرمى الزمالك الأول اصطدمت بالعارضة وردت في أبو جبل لتعانق الشباك، والثانية ذهبت إلى الشباك بشكل رائع بعد تسديدة ولا أروع من خارج منطق الجزاء، ليؤكد أنه لاعب فريد ولا غنى عنه في وسط الأهلى.

على معلول

خطف التونسى على معلول الأضواء في مباراة القمة بعدما سجل هدفين من ركلتى جزاء في شباك أبو جبل، بعدما حصل على إحداها بنفسه، ليسجل أول أهدافه في شباك الزمالك، ويستعيد الكثير من مستواه الرائع بعد فترة من اهتزاز المستوى.

مصطفى فتحى

على الرغم من هزيمة الزمالك الكبيرة، إلا أن مصطفى فتحى أثبت أحقيته بالمشاركة بشكل أساسى، بعد أعاد الزمالك إلى المباراة مرة أخرى بتسجيله هدفا رائعا لا يصد ولا يرد في مرمى محمد الشناوى، بالإضافة إلى مساعدة فريقه في تقليص النتيجة.

أداء مصطفى فتحى في مباراة القمة، جعل كارلوس كيروش مدرب المنتخب يضعه في قائمة المنتخب لمواجهتى أنجولا والجابون في تصفيات أفريقيا.