شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: القاضية ممكن رزق من ربنا ووقّعت للأهلى قبل بيراميدز ولكن العقد لم يفعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مجدى أفشة، لاعب الأهلى، أنه وقّع على عقود انضمامه للأهلى قبل الانتقال إلى بيراميدز ولكن لم يفعل العقد، وسيد عبد الحفيظ تحدث معى 3 مرات للانتقال إلى الأهلى.

وقال محمد مجدى أفشة فى تصريحات تليفزيونية: "إنه وقع للأهلى قبل الانتقال إلى بيراميدز، وكان التوقيع فى منزل الحج محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادى الاهلى السابق ولكن العقد لم يفعل، وأن 10 مباريات مع الأهلى تساوى 100 مباراة مع الأندية الأخرى".

وتابع: أن سيد عبد الحفيظ هو من أنهى اتفاق انتقالى إلى النادى الأهلى، مشيرا أن عبد الحفيظ تحدث معى 3 مرات للانتقال إلى الأهلى، وأن علاء ميهوب هو أول من طلبنى للانضمام إلى النادى الاهلى عندما كنت ضمن ناشئى نادى إنبى".

وأوضح أفشة: "أن هدفى فى الزمالك فى نهائى افريقيا ولقب القاضية ممكن رزق من عند ربنا وهفضل فخور بيه طول عمرى وهدف سجل فى التاريخ".

وأضاف أفشة، "أن عبد الله السعيد لاعب كبير ومن أفضل اللاعبين المميزين، ولكنى لا اعترف بلاعب الخبرة ولاعب صاعد، متابعا أن الأهم أنك تكون مؤثرا فى الملعب".

وتابع: أن إحساسه كان مختلف عند دخول النادى الأهلى عقب الانتقال من فريق بيراميدز، وكان شعور غريب، ولكن اللى يدخل النادى الأهلى لازم يستغل ذلك، الأهلى نعمة".