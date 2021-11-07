شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركة الدولية تحسم تواجد بن شرقي أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على استبعاد أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، من تشكيلة الفريق خلال المباريات المقبلة، بداية من الإسماعيلي المقرر لها 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة للدورى، وذلك بعد هبوط مستواه مؤخرا وضياعه العديد من الفرص التي تهدر مجهود زملائه بالكامل.

وسيتخذ كارتيرون القرار رسميا عقب وضوح الرؤية بالنسبة لمشاركة بن شرقي مع منتخب بلاده المغرب من عدمها في تصفيات كأس العالم المقبلة، حيث إنه في حالة غياب اللاعب عن مباراتي منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم فإنه لن يشارك مع الزمالك امام الإسماعيلي، والحالة الوحيدة التي سيتراجع خلالها كارتيرون عن قراره ان يشارك اللاعب ويتألق مع منتخب بلاده.

وفي نفس السياق يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، إجراء بعض التعديلات في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة، وتحديدا عقب عودة الفريق من الراحة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها 19 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة للدورى.

ويرغب كارتيرون في منح فرصة لعدد من اللاعبين الذين لا يشاركون في المباريات ، وكذلك لكي يمنح فرصة للاعبيه الأساسيين في استعادة مستواهم عقب غياب التوفيق عن معظم اللاعبين في المباريات الماضية.

كما بدأت إدارة نادي الزمالك في دراسة ملف تعيين مدرب عام مصري في الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بجدية، بعدما فشلت فكرة وجود جهاز معاون اجنبي بالكامل دون أن تكون هناك حلقة وصل بين اللاعبين والمدير الفني.

وكانت إدارة النادي قد بدأت في تنفيذ الفكرة وتعيين مدرب عام قبل انطلاق الموسم خلفا لأسامة نبيه الذي تقدم باستقالته، إلا أن كارتيرون رفض تماما الفكرة مكتفيا بالمعاونين الأجانب.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي أنه ستتم دراسة العديد من الأسماء التي تصلح لهذا الدور خلال الأيام المقبلة، على أن يتم ضمه عقب عودة المدير الفني من الراحة التي حصل عليها لمدة 6 أيام.