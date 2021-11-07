شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: وقعت للزمالك ولكن الأمور لم تتم وشكلت ثنائيا مرعبا مع عبد الله جمعة بإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مجدي أفشة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ومنتخب مصر، أنه وقّع لنادي الزمالك قبل الانضمام إلى بيراميدز، ولكن الأمور لم تتم وأخذ العقود مرة أخرى.

وقال محمد مجدى أفشة، فى تصريحات تليفزيونية: "وقّعت لنادي الزمالك بعد طلب من كابتن إيهاب جلال عندما قاد الزمالك، وبعد توقيعي للزمالك الأمور لم تكتمل، وبالفعل كان هناك اتفاق معي أنى أحصل على عقودي وبالفعل حصلت عليها".

وأضاف أفشة: "شكلت ثنائيا مرعبا مع عبد الله جمعة، لاعب الزمالك الحالي، عندما كنت فى نادي إنبي، وكان الجميع يتنبأ لنا بمستقبل كبير".

وتابع أفشة: "اشتغلت فى عمر صغير 11 عاما داخل سوق خضار وكنت ناشئا فى إنبى، وبدأت فى إنبى ثم رحلت إلى الرجاء ثم عدت إنبى ثم انتقلت إلى بيراميدز ومنه إلى الأهلى".

وأضاف أفشة: "فى بداياتى مكنش معايا فلوس ولذلك تغيبت عن إنبى لمدة أسبوع بسبب ذلك، ظروفى المادية كانت صعبة، وكنت لا أرغب فى أن أكون حمل تقيل على والدى ووالدتي".