نشرة السبت.. قائمة المنتخب لمواجهتي أنجولا والجابون.. ومرتضى منصور يصدر بيانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 6 نوفمبر 2021.

رسميا.. نوريتش سيتي يعلن إقالة مدربه

الزمالك: لا نية لإقالة كارتيرون.. ولم نخسر 5-0 مثلكم

الخليج 365 يكشف.. الإسماعيلي يفاضل بين ثنائي أجنبي لقيادة الدراويش

خاص.. محمود الخطيب يحدد مواعيد ندواته قبل انتخابات الأهلي

برشلونة ينهار أمام "ريمونتادا" قاتلة من سيلتا فيجو

فيفا يكشف لمصراوي.. هل تُلغى نتائج من الموسم السابق بسبب واقعة كريم بامبو؟

بالفيديو.. موسيماني يصل إلى جنوب إفريقيا

عودة أفشة وشريف واستبعاد طارق حامد أبرز اختيارات كيروش لمواجهتي أنجولا والجابون

مرتضى منصور يصدر بيانًا يوضح فيه موقفه من العودة لرئاسة نادي الزمالك

كيروش يُعلن عودة أفشة وشريف وعلاء للمنتخب.. واستبعاد طارق حامد

مانشستر سيتي يزيد معاناة يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي