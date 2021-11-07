أفشة: فوجئت بغضب عارم بين شوطي مباراة القمة.. والاستبدال يضايقني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي بأنه فوجئ بغضب عارم داخل غرف خلع الملابس في فترة الاستراحة بين شوطي مباراة القمة، قائلًا بأنه يحب أن يلعب كل المباريات لكن لا يختلق مشكلة عند استبداله.

وقال أفشة في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية: "لن ننسى التاسعة (لقب دوري أبطال إفريقيا) مدى الحياة لأنها بعد انقطاع 7 سنوات وعلى حساب فريق كبير".

وتحدث عن مباراة القمة ضمن بطولة الدوري، قائلًا: "استغربت تماما بين شوطي مباراة القمة لأنني فوجئت بانفعال وصوت مرتفع والشناوي ووليد سليمان طالبونا بعدم الاستهتار وأن يتم تسجيل مزيد من الأهداف وعدم تكرار ما حدث في سوبر 3-2 في برج العرب".

وأضاف: "لم نتوقع الفوز بنتيجة كبيرة بالمباراة، لكن بعد وصول النتيجة 2-0 توقعنا تحقيق نتيجة كبيرة، وتسجيل الزمالك لهدفين لم يقلقنا لكننا كنا نريد تحقيق فوز كبير".

وواصل: "تضايقت للغاية بعد استبدالي في المباراة، لأنني أحب لعب كل دقيقة، لكن هذا لا يعني أنني افتعل مشكلة، أحاول دائما استخدام عقلي وألا تتجاوز نسبة الخطأ 1%".