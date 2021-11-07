أفشة: وقعت للزمالك.. لم اتخيل ترك بيراميدز.. واعتز بـ"القاضية" دون مضايقة منافس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي بأنه وقع للزمالك أثناء تواجد إيهاب جلال في تدريب الفريق، موضحا أنه لم يتخيل ترك بيراميدز والانتقال إلى الأهلي.

وقال أفشة في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية: "انفذ ما يطلبه المدرب، حتى عندما يطلب مني المدرب اللعب جناح أيسر أو أيمن انفذ التعليمات حتى لو لم اظهر بنفس مستواي في مركز 10 ألتزم لأن هذا قرار المدرب".

أما عن بداياته ورحيله عن انبي، فقال: "أول فريق تحدث معي كان النادي الأهلي من خلال كابتن علاء ميهوب، وقلت له مستعد للتوقيع في أي وقت، لكنه رحل عن النادي بعد ذلك وحدث تغيير في الموقف".

وتابع: "وقعت لنادي الزمالك بعد ذلك، أثناء تواجد ايهاب جلال واتفقت على استلام ورقي إذا لم يتم انهاء المفاوضات مع انبي خلال شهر، ولم تتم المفاوضات مع انبي واستعدت أوراقي".

وأضاف: "الأهلي تحدث معي من جديد، لكن بيراميدز تواجد ضمن المفاوضات، ودفع للنادي مقابل مادي كبير، ولم اتخيل أنني سأرحل عن بيراميدز نظرا لعلاقتي الطيبة مع تركي آل الشيخ، بعد ذلك رحل عن النادي وأتى عبد الله السعيد وتمت الموافقة على رحيلي".

أما عن مقارنته بعبد الله السعيد، فقال: "أنا لا أوافق على ما يقال بأن هناك لاعب خبرة، ولاعب لا يمتلك الخبرة، إذا كنت في فريق كبير فأنت لاعب خبرة وتستحق المشاركة مثل أي لاعب".

وواصل: "سيد عبد الحفيظ تحدث معي في أحد المرات وقال لي أنت يوما ما ستكون لاعب في الأهلي، حديثه الدائم معي لأنه يرى أن شخصيتي تناسب اللعب في الأهلي".

أما عن التعامل مع المنافس فقال: "هناك من يتحدث معي عن (القاضية ممكن) أنا أعلم أنه هدف سيبقى مدى الحياة، وربنا أكرمني به، لكن لا أفكر في الخصم أو أي منافس لأنه بالفعل حزين ولا يجوز أن أقوم بشيء يضايقهم".