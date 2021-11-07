لجنة الحكام: زيزو لا يستحق الطرد في القمة.. وربما يفقد الحكم السيطرة بالبطاقة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، أن الحكم محمد عادل نجح في إدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بتقدير يصل إلى الامتياز.

وأشار عبد الفتاح في تصريحات عبر قناة الحياة، إلى أن تدخل أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك على محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي، لا يستحق سوى البطاقة الصفراء، وهو القرار الذي تم إتخاذه خلال المواجهة.

وقال عبد الفتاح: "أمنح طاقم تحكيم القمة 9/10، وهي نتيجة كبيرة جدًا ودرجة امتياز، 10/10 هي درجة للملائكة ولا توجد ملائكة على الأرض".

وأكمل: "الهدف الأول للأهلي في القمة يُحسب عكسي على محمد أبو جبل وليس لصالح أليو ديانج، لأن الكرة ارتطمت في العارضة وارتدت من جسد الحارس إلى المرمى".

واختتم: "لقطة زيزو مع أفشة لا تستحق إلا البطاقة الصفراء، لاعب الزمالك لم يستخدم المرفق أو القدم، وتدخل على جسد لاعب الأهلي، وللعلم أحيانًا عندما تظهر البطاقات الحمراء في أوقات معينة من اللقاء تؤدي لفقد الحكم للسيطرة على اللقاء".