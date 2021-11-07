مدافع إيسترن كومباني يكشف كواليس حرمان جواز سفره من المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أحمد ثابت داهش، مدافع إيسترن كومباني، كواليس منع جواز سفره من انضمامه لمنتخب مصر بعدما لفت اللاعب أنظار الجهاز الفني للمنتخب خلال مواجهة المقاولون العرب بالدوري.

وقال أحمد ثابت، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "منتخب مصر تابعني في مباراة المقاولون العرب، تمثيل المنتخب وارتداء قميصه شرف لأي لاعب".

وأضاف: "الجهاز الفني للمنتخب تواصل مع إدارة النادي منذ 10 أيام وطلب الحصول على جواز سفري من أجل الانضمام للمنتخب".

وتابع: "واجهت مشكلة لأن جواز سفري منتهي وضاعت عليّ فرصة الانضمام للمنتخب، ومن المقرر أن أنتهي من تجديد جواز سفري خلال 72 ساعة".

وأتم صاحب الـ23 عاما تصريحاته بالحديث عن مسيرته قائلا: "أنا من ناشئي إنبي، ولعبت للنصر لمدة عامين، ومن النصر انتقلت إلى إيسترن كومباني".

يذكر أن إيسترن كومباني الذي يشارك لأول في تاريخه بالدوري الممتاز لم يحقق أي فوز في المسابقة، حيث خسر أمام كل من المقاولون العرب، غزل المحلة وسموحة.