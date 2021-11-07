ديانج: حاولنا تسجيل 7 أهداف في الزمالك.. ومحظوظ بالتواجد مع نادي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي"

أكد المالي أليو ديانج، لاعب الأهلي، أن فريقه قدم أداء قوي أمام الزمالك ونجح في تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بالديربي، مشيرًا إلى أنه يسعى دائما ليكون في أفضل مستوى للمساهمة مع الفريق في تحقيق الفوز دائما.

وقال ديانج في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد:" هذه ليست مباراتي الأولى أمام الزمالك وتدربت على كرة الهدف الرابع خلال التدريبات، وسامي قمصان يقود تدريب يومي لتحسين تصويبات اللاعبين على المرمى".

وأضاف:" طموحنا كان دائما السيطرة على المباراة أمام الزمالك لذلك المباراة كانت سهلة، وحاولنا تسجيل 7 او 8 أهداف في الزمالك لكن واجهنا فريق كبير والأمر لم يكن سهلا".

وتابع:" الهدف الثاني لم يكن متفق عليه وذكاء أفشة دفعه لتمرير الكرة لي في مكان جيد، و توقيت الهدف الرابع الذي سجلته اعدنا مرة اخرى للوضع الجيد بعدما سجل الزمالك وفزنا في النهاية".

وأكمل:"سر احتفالي بعد كل هدف بطريقة "الباسكت" لأن زوجتي تمارس كرة السلة وهناك اتفاق في حالة التسجيل احتفل بهذه الطريقة كإهداء لها".

وأتم تصريحاته:" محظوظ بتواجدي في نادي القرن وليس من السهل ان يتواجد أي لاعب مع فريق بحجم الأهلي".