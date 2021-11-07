عمار حمدي: موسيماني يطالبني بأدوار السولية.. وأتشرف بالسير بجانب سور الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عمار حمدي لاعب النادي الأهلي، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق دائمًا ما يطالبه بضرورة الاستمرار على نفس المنوال في تدريبات والمباريات الودية.

وأشار حمدي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن المدير الفني للأهلي لا يطالبه خلال المباريات بالقيام بأدوار محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق.

وقال حمدي: "موسيماني يتحدث معي دومًا بشكل جيد، -بموت نفسي- في التدريبات، أرغب في أن يكون لي دورًا خلال هذا الموسم خاصة أي شخص يتمنى أن يسير بجانب سور النادي الأهلي ويتشرف بذلك".

وأكمل: "موسيماني أكد لي أن فرصتي قادمة وأن المستقبل أمامي، ويطالبني بعدم الاستعجال في المشاركة، بشرط السير على نفس المنوال خلال التدريبات والمباريات الودية".

واختتم: "موسيماني لا يطالبني بنفس أدوار أفشة في الملعب، يعتمد علي في نفس مركز عمرو السولية، والمنافسة في هذا المركز صعبة جدًا بالتأكيد".