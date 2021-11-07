الشحات: تمنيت تسجيل هدف سادس في الزمالك.. ونجحنا في الرد عليهم بقوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، أن فريقه نجح في الرد بقوة على خسارة فريقه للقبي الدوري المصري وكأس السوبر المحلي خلال الموسم الماضي.

وأشار الشحات في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق طالب اللاعبين بضرورة تسجيل المزيد من الأهداف، خلال الشوط الثاني من مواجهة الزمالك.

وقال الشحات: "عندما نخسر بطولة نرد بقوة، لاعبي الزمالك كبار وأعلى مستوى لكن نجحنا في الرد عليهم بعد خسارة الدوري في الموسم الماضي".

وأكمل: "الخماسية نتيجة كبيرة جدًا، لكن كنت أتمنى أن نحرز الهدف السادس في الزمالك، الجماهير كانت تتمنى تحقيق النتيجة التاريخية السابقة في عهد مانويل جوزيه، لكن الحمد لله على ما حدث".

وأضاف: "كنت أحلم بتسجيل هدف في اللقاء لكن أحمد الله على ما قدمته".

وأردف: "في فترة الاستراحة تحدث معنا موسيماني وعبد الحفيظ والشناوي، وطالبونا بألا يتوقف طموحنا عند ثلاثة أهداف فقط خشية تسجيل أهداف في مرمانا".

واختتم: "بعد المباراة لم يكن هناك حديث معنا، موسيماني لم يكن غاضبًا أو شيء من هذا القبيل".