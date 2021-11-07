سولشاير يؤكد أنه لا يخشى الإقالة من تدريب مان يونايتد بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي

أولى جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد - صور Afp

نفى مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، التلميحات بأنه يقضي وقتاً مبهمًا بعد أن خسر فريقه 0/2 أمام مانشستر سيتي في مباراة اليوم السبت، وأكد أنه لا يخشى الإقالة من منصبه.

في حين أن النتيجة ربما كانت تحسنًا بالنظر إلى الهزيمة 5/0 على يد ليفربول في أكتوبر، إلا أن الأداء كان متشابهًا بشكل مثير للقلق، حيث لم يصل مان يونايتد إلى أي مكان بالقرب من المستوى المطلوب، وبدلاً من ذلك كان ديفيد دي خيا صاحب الفضل في الحفاظ على النتيجة محترمة.

ودخل سولشاير المباراة تحت ضغط هائل واشتد الموقف بعد هذه النتيجة، لكن المدرب أصر على أنه لا يعتقد أن الإقالة قادمة.

وقال مدرب الشياطين الحمر عبر إذاعة الهئية البريطانية بي بي سي سبورت بعد المباراة: “لا، أنا لا أعتقد أنني في فترة ضياع. لدي تواصل جيد مع النادي طوال الوقت وهو أمر صريح وصادق.”

واضاف “أنا أعمل مع مان يونايتد، أريد الأفضل لمان يونايتد. طالما أنا هنا أريد تحسين هذا.”

وتابع: “لقد لعبوا بشكل جيد، إنهم لا يمنحونك فرصًا للفوز بالكرة عليهم، لذا امتدحهم ولكن معاييرنا بحاجة إلى الارتقاء.

وختم مدرب مان يونايتد بالقول “في الوقت الحالي نحن بعيدون عن الفرق الكبرى. ستكون المطالب على عاتقي وعلى اللاعبين كبيرة وعلينا أن نعود إلى الشكل الذي بدأنا به. لدينا اللاعبين للقيام بذلك “.

وبهذه النتيجة، يتأخر مانشستر يونايتد بثلاث نقاط عن المراكز الأربعة الأولى، بعد أن لعب مباراة واحدة أكثر من وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع، الذي سيواجه ليفربول مساء يوم غد الأحد.

وتأتي مباراة مان يونايتد التالية ضد واتفورد بعد فترة التوقف الدولية، مما يمنح الفريق أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن مستقبل سولشاير.