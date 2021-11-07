الامارات | سيتي يصدم يونايتد ويحسم ديربي مانشستر بثنائية نظيفة

شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي يصدم يونايتد ويحسم ديربي مانشستر بثنائية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه مانشستر سيتي صفعة جديدة لجاره مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، وتغلب عليه 2/ صفر في عقر داره، باستاد «أولد ترافورد» أمس، في ديربي مدينة مانشستر، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وضاعفت الهزيمة من الضغوط الواقعة على أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، حيث مني الفريق بالهزيمة الرابعة له مقابل تعادل واحد وفوز وحيد في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 17 نقطة في المركز الخامس، ليبتعد خطوة جديدة عن صراع مراكز المقدمة. واستعاد مانشستر سيتي اتزانه سريعاً في المسابقة بعد الهزيمة المفاجئة أمام كريستال بالاس في المرحلة السابقة، وعاد الفريق لمزاحمة تشيلسي وليفربول، حيث رفع رصيده إلى 23 نقطة، وتقدم للمركز الثاني بجدول المسابقة بفارق نقطتين خلف تشيلسي، ونقطة واحدة أمام ليفربول، انتظاراً لما ستسفر عنه بقية مباريات المرحلة. وترجم مانشستر سيتي تفوقه التام ونسبة استحواذه على الكرة في الشوط الأول، والتي بلغت أكثر من 68%، إلى هدفين نظيفين جاء الأول عبر النيران الصديقة. وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله الإيفواري إيريك بايلي، لاعب مانشستر يونايتد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة، ثم سجل برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وأصبح مانشستر سيتي هو الفريق الأكثر تحقيقاً للانتصارات على يونايتد في عقر داره باستاد «أولد ترافورد» في الدوري الإنجليزي بثمانية انتصارات، مقابل سبعة انتصارات حققها ليفربول على يونايتد في هذا الملعب.

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