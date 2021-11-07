الامارات | منتخب الشاطئية الأضعف في كأس القارات.. حصل على المركز الأخير

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية الأضعف في كأس القارات.. حصل على المركز الأخير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّل منتخب الكرة الشاطئية أسوأ مشاركة له في كأس القارات على مدار 10 نسخ متتالية، وبالتحديد منذ انطلاقتها في دبي عام 2011، إذ حلّ الأبيض في المركز الثامن والأخير، بعد أن مُنى بخسارة كبيرة أمام الباراغواي بنتيجة 8-3، في اليوم الأخير من منافسات البطولة، التي اختتمت، أمس، على شاطئ كايت بيتش في منطقة أم سقيم، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ونظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما تُوّج منتخب روسيا باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أن فاز في النهائي على إيران 3-2.

وعقب النهائي، قام أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، يرافقه كل من مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي عضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، اللواء عبدالله علي الغيثي، ورئيس لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، خوان كوسكو، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، بتتويج المنتخب الروسي بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال المنتخب الإيراني المركز الثاني الميداليات الفضية، وحصلت السنغال على الميدالية البرونزية.

وحصل الإيراني، راميران حميد، على جائزة أفضل لاعب، والإسباني شيكي على جائزة الهداف، والروسي نكونوروف على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وقدّم الأبيض أقل مبارياته في البطولة أمام الباراغواي، خصوصاً في الشوط الأول الذي استسلم فيه للخسارة باستقباله ثلاثة أهداف، عن طريق أبرز لاعبي الضيوف، بينتز، لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة.

وواصلت شباك المنتخب استقبال الأهداف مع الشوط الثاني، عن طريق اللاعب ذاته الذي سجل سوبر هاترك، قبل أن يتمكن أحمد الملاحي من تقليص الفارق، ليظهر التحسن واضحاً على أداء الأبيض، الذي سجل هدفين تباعاً، عن طريق كل من وليد بشر وأحمد بشر، لكنّ الباراغواي رد بهدفين عن طريق بينتز وأسكوبار، لينتهي الشوط الثاني بتأخر الأبيض بفارق ثلاثة أهداف أيضاً، وجاء الشوط الثالث والأخير لمصلحة الباراغواي، الذي أضاف هدفين آخرين عن طريق اسكوبار، لتنتهي المباراة بخسارة هي الأكبر للمنتخب الإماراتي في البطولة.

وانفرد المنتخب الروسي بصدارة المنتخبات الأكثر تتويجاً باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

ونجح السنغال في إحراز المركز الثالث في المشاركة الأولى له على حساب البرتغال، بعد أن جدد الفوز عليه 6-4، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مباراة الفريقين، عندما التقيا في افتتاح البطولة. وأحرز اليابان المركز الخامس، عقب تغلبه على إسبانيا بنتيجة 5-4.

• منتخب السنغال نجح في إحراز المركز الثالث في المشاركة الأولى له، على حساب البرتغال.

سجل منتخب الامارات في كأس القارات

عدد المشاركات: 10

الترتيب

2011: المركز الرابع

2012: المركز الثالث

2013: المركز الثالث

2014: المركز الرابع

2015: المركز الرابع

2016: المركز السابع

2017: المركز الخامس

2018: المركز السابع

2019: المركز الثالث

2021: المركز الثامن

سجل منتخب روسيا في كأس القارات

عدد المشاركات: 10

الترتيب

2011: البطل

2012: البطل

2013: المركز الثاني

2014: المركز الثاني

2015: البطل

2016: المركز الثالث

2017: المركز الرابع

2018: المركز الثاني

2019: المركز الرابع

2021: البطل

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