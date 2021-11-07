الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رابطة المحترفين
الوحدة - خورفكان 18:00
آرسنال - واتفورد 18:00
إيفرتون - توتنهام 18:00
ليدز- ليستر سيتي 18:00
وست هام - ليفربول 20:30
فياريال - خيتافي 17:00
فالنسيا - أتلتيكو مدريد 19:15
ريال مايوركا - إلتشي 21:30
أوساسونا - ريال سوسييداد 21:30
فينيزيا - روما 15:30
نابولي - هيلاس فيرونا 21:00
ميلان - إنتر ميلان 23:45
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