اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رابطة المحترفين

الوحدة - خورفكان 18:00

آرسنال - واتفورد 18:00

إيفرتون - توتنهام 18:00

ليدز- ليستر سيتي 18:00

وست هام - 20:30

فياريال - خيتافي 17:00

فالنسيا - أتلتيكو مدريد 19:15

ريال مايوركا - إلتشي 21:30

أوساسونا - ريال سوسييداد 21:30

فينيزيا - روما 15:30

نابولي - هيلاس فيرونا 21:00

ميلان - إنتر ميلان 23:45

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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