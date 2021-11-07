الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جوانكا

واصلت جماهير نادي العين مطالبتها، عبر مواقع التواصل، بضرورة البحث عن بديل للاعب الوسط، الأرجنتيني كريستيان جوانكا، إذ ترى أن اللاعب لم يقدم الإضافة المنتظرة، بينما تثبت إحصاءات لجنة دوري المحترفين عكس ذلك، إذ يتصدّر قائمة التمريرات المؤثرة بـ30 تمريرة.

انتخابات

استغرب متابعون عدم ترشح الرئيس السابق لاتحاد اللعبة الجماعية لدورة جديدة، رغم المكانة التي وصلت إليها اللعبة خلال فترته، في وقت يتوقع أن تكون الانتخابات، التي ستعقد نهاية الشهر الجاري، ساخنة، خصوصاً مع تنافس أكثر من مرشح على المنصب.

استقالة

طالب جمهور نادٍ في دوري المحترفين باستقالة رئيس شركة كرة القدم بالنادي، محملين إياه مسؤولية تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، لعدم قيامه بالتعاقد مع لاعبين أجانب يصنعون الفارق.

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