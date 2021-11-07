شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: هناك 10 حراس فى مصر بنفس المستوى ولكن الأفضلية للشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجى، مدرب حراس سموحة، أن منتخب مصر لديه 10 حراس مرمى بنفس المستوى، ولكن محمد الشناوى هو الأحق بحراسة مرمى المنتخب في مباراة أنجولا المقبلة في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال أحمد ناجى، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "إحنا في سموحة بدأنا الدورى بمباراتين صعبتين أمام الاتحاد والمصرى، وما حدث في مباراة الاتحاد لا يحدث في كرة القدم إلا كل فترة كبيرة جدا، وأمام المصرى سموحة له هدف تم إلغاؤه وهو صحيح مع احترامى الكامل لحكامنا المصريين".

وأضاف مدرب حراس سموحة: "هناك 10 حراس في مصر بنفس المستوى يستطيع أي 4 حراس منهم حراسة المنتخب منهم الهانى سليمان الذى يقدم مستويات كبيرة مع سموحة، وخاصة المباراة الأخيرة أمام إيسترن كومبانى".

وتابع ناجى: "تحدثت مع عصام الحضرى مدرب المنتخب وقلت له لك كل الحق في اختيار أي حارس، ولا أتدخل في اختياراته لأنى لم أسمح لأى مدرب أن يتدخل في اختياراتى عندما كنت مدربا للمنتخب، وطلبت منه أن يكون رأيه من قناعاته هو، ولمن من وجهتى نظرى أن الهانى كان يستحق، وعصام الحضرى يتواصل معى ونتحدث في أمور كثيرة ولكن ليس من ضمنها اختيارات حراس المنتخب لأنه صاحب قراره".

واستطرد: "محمد الشناوى له الأفضلية حاليا لحراسة المنتخب لثقته الكبيرة في نفسه ومستواه المميز وثبات مستواه الكبير، مع عدم التقليل من قيمة محمد أبو جبل الحارس الكبير، لأن التقييم لا يكون بالقطعة".

واختتم أحمد ناجى تصريحاته قائلا: "لا أدعم فكرة ضم حارس صغير ليزداد خبرة في المنتخب لأنه مش جمعية، ولكن أدعم فكرة ضم حارس يستحق التواجد بما قدمه من مستوى".