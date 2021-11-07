شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 6 /11 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم السبت 6 /11 /2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

الاهلي يبدأ الخميس الاستعداد لمباراة المقاولون العرب في الدوري

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي يوم الخميس المقبل الاستعداد لمباراة المقاولون العرب، بعد العودة من الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة خمسة أيام.

سيراميكا يطلب ضم صلاح محسن من الأهلى مقابل شادي حسين

بدأ نادى سيراميكا البحث عن مهاجم سوبر للفريق مع باسم مرسى، ووقع اختيار هيثم شعبان على صلاح محسن، بعدما جدد الأهلى مفاوضاته لضم مهاجم سيراميكا شادى حسين.

الزمالك ينهي ملف متأخرات اللاعبين قبل مباراة الإسماعيلي

يبحث مسئولو نادى الزمالك توفير جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل مباراة الإسماعيلي المقرر لها 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة من الدورى.

موسيماني يبحث مع معاونيه خوض الأهلي مباراة ودية أثناء توقف الدوري

يدرس بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، خوض مباراة ودية خلال فترة توقف الدورى الحالية بسبب الأجندة الدولية، ويناقش موسيمانى مع معاونيه بعد الراحة التى حصل عليها الفريق حالياً جدوى إقامة مباراة ودية للفريق.

أفشة وشريف ومروان حمدى فى قائمة المنتخب لمباراتي أنجولا والجابون

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة اللاعبين المختارين لعضوية الفريق استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين بتصفيات كأس العالم.

منتخب مصر يبدأ معسكره المغلق غدا استعداد لمباراتي أنجولا والجابون

يبدأ منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة كارلوس كيروش، المعسكر المغلق غدا الاحد أستعدادا للسفر إلى انجولا يوم 10 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم 12 من نفس الشهر في تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر يطير إلى أنجولا 10 نوفمبر

يتوجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش إلى انجولا يوم 10 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم 12 من نفس الشهر في تصفيات كأس العالم 2022.