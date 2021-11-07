شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي: إصابة أيمن وبانون حرمتني من المشاركة بالقمة.. والأهلي غير أي فريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عمار حمدي، لاعب الأهلي، عن سعادته بالعودة للفريق الأحمر، وبحديث بيتسو موسيماني عنه، مؤكدا: "بموت نفسي عشان يكون لي دور وأي لاعب يتمنى يمشي من جنب سور الاهلي والاهلي مع احترامي غير أي فريق".

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "لما رجعت الاهلي وشفت الوضع والمدرب بيتكلم معايا بشكل كويس كنت مبسوط، والدوري لا يزال طويل وفيه بطولة افريقيا وانا لست مستعجلا على المشاركة الأساسية مع الأهلي".

وأضاف: "المدرب يحفزني كثيرا خلال التدريبات وبعض المباريات الودية ويقول لي استمر وفرصتك ستأتي ولا تستعجل والمستقبل أمامك طويل، في البداية البعض قالت انني غاضب وقد اكون متضايق لابتعادي عن الملعب ولكن المدرب حفزني وقال لي اعمل ما عليك وهتشارك".

وتابع: "ألعب مكان عمرو السولية ولكن في مباراة البنك الأهلي كنت ألعب بجوار السولية وليس بديل أفشة، إصابة أيمن وبانون حرمتني من المشاركة في مباراة القمة".

وعن الأكل الذي اشتهر به قال: "اتحسدت ومبقتش آكل، ودلوقتي ممكن آكل قبل المباراة بـ4 ساعات"، مضيفا: "نلعب كل مباراة بثلاث نقاط ونزلنا مباراة القمة من أجل الفوز وحدث تذبذب في الأداء في الربع ساعة الأخيرة بسبب الإصابات والتغييرات الاضطرارية".

وعن أقرب اللاعبين إليه في صفوف الأهلي أكد: "أقرب اللاعبين لي هم أحمد عبد القادر ومحمود كهربا وحسام حسن".