شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف وعلاء نوح ضحايا الجولات الثلاثة فى الدورى.. واثنان بالطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار مساء الجمعة على منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، والذى شهد 23 هدفا في 9 مباريات ليكون الأسبوع الأقل حتى الآن بعدما شهدت أول جولتين تسجيل 26 هدفا في كل منها.

وتصدر النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 9 نقاط، متفوقا على بيراميدز صاحب الوصافة بفارق الأهداف، فيما جاء غزل المحلة ثالثا برصيد 7 نقاط، وفى المركز الرابع يأتي البنك الاهلى برصيد 6 نقاط متفوقا على الزمالك صاحب المركز الأخير بفارق الأهداف.

وشهدت الجولات الثالثة الماضية، تعرض مدربين للإقالة بعد 3 مباريات فقط، هما: طلعت يوسف مدرب نادى الإسماعيلى بعد الهزيمة في 3 مباريات متتالية أمام كل من الأهلى وسيراميكا وأخيرا من البنك الأهلى ليتذيل ترتيب جدول الدورى.

ثانى المدربين اللذين تمت إقالتهما هو علاء نوح، مدرب إيسترن كومبانى، بعدما تعرض للهزيمة في 3 مباريات متتالية من المقاولون وغزل المحلة وسموحة.

وهناك مدربان معرضان للإقالة حال عدم تحقيقهما نتائج إيجابية في الجولة الرابعة، هما مجدى عبد العاطى مدرب نادى فاركو، الذى تنتظره مواجهة أمام مصر المقاصة، بعد الهزيمة في أول 3 مباريات من فيوتشر وبيراميدز والجونة، وعبد الحميد بسيونى مدرب طلائع الجيش الذى تنتظره مواجهة مع غزل المحلة بعد الهزيمة في مباراتين أمام البنك الأهلى والزمالك، والتعادل مع المقاولون.

فيما جاءت نتائج الجولة الثالثة كالتالى:

البنك الأهلي 1 × 0 الإسماعيلي

مصر المقاصة 0 / 0 سيراميكا

المقاولون 1 / 1 طلائع الجيش

الجونة 1 / 0 فاركو

بيراميدز 3 / 0 الاتحاد السكندرى

سموحة 3 / 0 إيسترن كومبانى

غزل المحلة 3 / 0 إنبى

فيوتشر 1 / 1 المصرى البورسعيدى

الزمالك 3 / 5 الأهلى