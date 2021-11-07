شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 6 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 6 / 11 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تجهيز الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، تقريرا عن لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ بداية الموسم الحالي والذي استهله الزمالك بمواجهتي توسكر الكيني.

كارتيرون يجهز تقريرا عن لاعبي الزمالك من بداية الموسم

يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، تقريرا عن لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ بداية الموسم الحالي والذي استهله الزمالك بمواجهتي توسكر الكيني في دوري ابطال افريقيا و3 مباريات في الدورى.

كهربا ينشر صورة ويعلق: الخمسة عدد صوابع الكف نشر محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلى، صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" معلقا عليها: "الواحد ربك هو الواحد اتنين يا الحسن و الحسين تلاتة بالله العظيم ما جي هنا تاني اربعة صحبتنا حلوة مربعة الخمسة عدد صوابع الكف". وجه أحمد سيد زيزو نجم الزمالك رسالة إلى زميله إمام عاشور بعد انضمام الأخير لقائمة المنتخب الوطنى عبر "ستوري" عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام" قائلا :"مبروك يا حبيبي ربنا يوفقك ويكرمك دائما".

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي يوم الخميس المقبل الاستعداد لمباراة المقاولون العرب، بعد العودة من الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة خمسة أيام.

منتخب مصر يبدأ معسكره المغلق غدا استعداد لمباراتي أنجولا والجابون

يبدأ منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة كارلوس كيروش، المعسكر المغلق غدا الاحد أستعدادا للسفر إلى انجولا يوم 10 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم 12 من نفس الشهر في تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر يطير إلى أنجولا 10 نوفمبر

يتوجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش إلى انجولا يوم 10 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم 12 من نفس الشهر في تصفيات كأس العالم 2022.

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