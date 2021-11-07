شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم محمد عادل يسجل هدف الأهلى الأول فى مباراة القمة باسم محمد أبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الحكم الدولي محمد عادل سجل في تقريره هدف الأهلي الأول أمام الزمالك باسم محمد أبو جبل وليس أليو ديانج.

وقال مسؤولو اتحاد الكرة، إن الحكم اعتبر أبو جبل لعب الكرة، بعدما اصطدمت في القائم ثم الحارس قبل أن تدخل الشباك، وكان الأهلي فاز على الزمالك بنتيجة 5 - 3 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للدوري.

من ناحية أخرى، يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، تقريرا عن لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ بداية الموسم الحالي والذي استهله الزمالك بمواجهتي توسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا و3 مباريات في الدورى.

ومن المنتظر ان يقدم كارتيرون التقرير خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 6 أيام عقب مباراة القمة التي أقيمت أمس ضمن مباريات الجولة الثالثة بالدورى والتي انتهت بفوز الأهلي 5/ 3.

من ناحية أخرى يبحث مسئولو نادي الزمالك توفير جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل مباراة الإسماعيلي المقرر لها 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة من الدورى.

ويرغب مسئولو الزمالك في منح اللاعبين جزء من متأخراتهم عن الفترة الماضية عقب العودة من الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 6 أيام ، خاصة ان ازمة المستحقات المتأخرة احد أهم أسباب اهتزاز مستوى بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية.

ويبدأ فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى بداية من الجمعة المقبل، وعقب انتهاء فترة الإجازة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 6 أيام، عقب الخسارة من الأهلى بنتيجة 5 / 3.

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى أمام الإسماعيلى، والمحدد لها يوم 19 من الشهر الجارى، باستاد الإسماعيلية فى مواجهة ستكون فى غاية الصعوبة على الفريقين.

وكان الجهاز الفني للزمالك قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 6 أيام؛ بسبب فترة التوقف الدولي التي سيخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراتين أمام أنجولا والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاء قرار الراحة بعدما خاض الزمالك أول 3 جولات من سباق الموسم المحلي الجديد، حيث لعب الفريق الأبيض 3 مواجهات بمسابقة الدوري الممتاز أمام إنبي وطلائع الجيش والأهلي، وحقق الفوز خلال أول مواجهتين بهدفين دون رد، وخسر المباراة الأخيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ليحصد 6 نقاط قبل فترة توقف المسابقة.

وأغلق الزمالك صفحة الخسارة من الأهلى بنتيجة 5 / 3 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويبدأ التفكير فى المواجهات المقبلة.