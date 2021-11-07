شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات: كان نفسي نكرر الـ6/1 في الزمالك.. وهدفي المشاركة مع المنتخب بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين الشحات، لاعب الأهلي، أن فريقه عندما يخسر بطولة بعدها يرد بقوة، كما نحارب لتعويض بطولتي الدوري والسوبر التي خسرناهما.

وقال الشحات، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "الزمالك فريق كبير ولديه لاعبين على أعلى مستوى ونجحنا في الفوز عليهم، وكنت أتمنى أن تكون النتيجة أكثر من 5 أهداف، ونسعى لإسعاد جماهير الأهلي".

وأضاف: "جمهور الأهلي كان نفسهم نكرر الفوز التاريخي على الزمالك، ولكن الفوز بخماسية نتيجة تاريخية، وحلمت بأنني أحرز هدفا في الزمالك، ولكن الأمر لم يتحقق".

وعن كواليس ما حدث في غرفة الملابس بين شوطي مباراة القمة قال الشحات: "موسيماني وسيد عبد الحفيظ ومحمد الشناوي قالولنا طموحنا ما يوقفش على كده لأنه لو مجبناش اجوان تانية في الشوط التاني وارد ييجي فينا جون"، نافيا أن يكون موسيماني قد انفعل على بعض اللاعبين بعد نهاية المباراة.

واختتم: "طموحاتي العودة للمنتخب والمشاركة في بطولة كأس العرب وأتمنى أن يكون لي نصيب أن أحقق مستويات قوية مع الأهلي من أجل العودة للمنتخب لأن عودتي لارتداء قميص الفراعنة مرتبط بأدائي مع الأهلي".