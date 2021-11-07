شكرا لقرائتكم خبر عن شد فى الأمامية وراء استبعاد كوكا من قائمة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر سبب استبعاد أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب وقونيا سبور التركى، من قائمة الفراعنة لمباراتى انجولا والجابون المقررلهما يومى 12 و16 نوفمبر الجارى فى تصفيات المونديال.

وأوضح مسئولو المنتخب الوطنى أن كوكا يعانى من شد فى العضلة الأمامية منذ مباراة ليبيا الثانية، ولم يتعاف من الإصابة حتى الأن حيث سارع بنزول التدريبات قبل اكتمال الشفاء لتتجدد الإصابة.

واستبعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة كارلوس كيروش، 8 لاعبين من قائمة الفراعنة كما ضم 8 وجوه جديدة استعدادًا لخوض مباراتي انجولا والجابون الشهر الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.

وبالمقارنة بين قائمة المنتخب فى مواجهتى ليبيا والقائمة المعلنة لمباراتى أنجولا والجابون نجد أنه تم استبعاد كل من محمد بسام، ياسر إبراهيم، باهر المحمدى، أحمد سيد زيزو، طارق حامد، إبراهيم عادل، أحمد حسن كوكا، ورمضان صبحى.

وفى المقابل ضم كيروش 10 لاعبين جدد وهم، محمود علاء، محمد حمدى، إمام عاشور، مصطفى فتحى، محمد شريف، أحمد ياسر ريان، مروان حمدى، محمد مجدى أفشة، ومحمود جاد، وأحمد ياسين.

وضمت قائمة المنتخب لمباراتى أنجولا والجابون كلاً من..

حراس المرمى:

محمد الشناوي ( الأهلي )

محمد أبو جبل ( الزمالك )

محمد صبحي ( فاركو )

محمود جاد ( انبي)

الدفاع:

اكرم توفيق ( الأهلي )

أحمد فتحي ( بيراميدز )

احمد حجازي ( الاتحاد السعودي )

احمد ياسين ( البنك الأهلي )

ايمن اشرف ( الأهلي )

محمود علاء ( الزمالك )

احمد فتوح ( الزمالك )

محمد حمدي ( بيراميدز )

محمود حمدي "الونش" ( الزمالك )

الوسط:

محمد النني ( أرسنال الإنجليزي )

حمدي فتحي ( الأهلي )

عمرو السولية ( الأهلي )

امام عاشور ( الزمالك )

عبد الله السعيد ( بيراميدز )

مصطفى فتحي ( الزمالك )

الهجوم:

عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني )

محمد شريف ( الأهلي )

أحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي )

مصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي )

مروان حمدي ( سموحة )

محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )

محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي )