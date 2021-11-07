شكرا لقرائتكم خبر عن بـهدفين و3 أسيست.. كيروش يعيد أفشة لقائمة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش بإعادة محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إلى قائمة الفراعنة استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.

واستبعد كيروش أفشة من قائمة مباراتى ليبيا الماضية ليعيده مرة أخري بعد الأرقام التي قدمها اللاعب مع القلعة الحمراء حيث نجح في تسجيل هدفين فى جميع المسابقات بالموسم الحالى وصنع 3 أهداف بواقع 4 مباريات وإجمالى 308 دقائق شارك فيها بالقميص الأحمر مناصفة بين الدورى المصرى ودورى الأبطال.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة اللاعبين المختارين لعضوية الفريق استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم وضمت القائمة 26 لاعبا والتى شهدت عودة محمد شريف ومحمد مجدي افشة وايضا ضم مروان حمدي مهاجم سموحة وأحمد ياسين مدفاع البنك الأهلى على النحو التالي:

حراس المرمى:

محمد الشناوي ( الأهلي )

محمد أبو جبل ( الزمالك )

محمد صبحي ( فاركو )

محمود جاد (إنبي)

الدفاع:

اكرم توفيق ( الأهلي )

أحمد فتحي ( بيراميدز )

احمد حجازي ( الاتحاد السعودي )

احمد ياسين ( البنك الأهلي )

ايمن اشرف ( الأهلي )

محمود علاء ( الزمالك )

احمد فتوح ( الزمالك )

محمد حمدي ( بيراميدز )

محمود حمدي "الونش" ( الزمالك )

الوسط:

محمد النني ( أرسنال الإنجليزي )

حمدي فتحي ( الأهلي )

عمرو السولية ( الأهلي )

امام عاشور ( الزمالك )

عبد الله السعيد ( بيراميدز )

مصطفى فتحي ( الزمالك )

الهجوم:

عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني )

محمد شريف ( الأهلي )

أحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي )

مصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي )

مروان حمدي ( سموحة )

محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )

محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي )